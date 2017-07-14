«Капитан Сулимов» зашел в порт Торсхавн

14 Июля 2017 года, 15:34

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА/ 14 июля/ БИ-ПОРТ - Мурманский рыболовный траулер «Капитан Сулимов», на борту которого вчера погибли четыре моряка, зашёл в порт Торсхавн на Фарерских островах.

На судне будут проведены следственные действия, связанные с установлением причин гибели моряков, проведена судебная экспертиза. В Торсхавн также направляются представители компании «Робинзон», которой принадлежит судно, во главе с руководителем Павлом Агаповым.

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту гибели моряков инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку по факту отравления и смерти моряков также проводит мурманская транспортная прокуратура.

Соболезнования в связи с гибелью рыбаков выразила губернатор Марина Ковтун.