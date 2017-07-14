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Главная » НОВОСТИ » Семёновское озеро преображается
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 15:46

Семёновское озеро преображается


МУРМАНСК/ 14 июля – В Мурманске продолжается обновление зон отдыха. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству набережной Семеновского озера.

К реконструкции приступили в прошлом году. Строительство значительно осложнили особенности грунта – он состоял из ила и торфа. В процессе ремонта его заменили на песчано-гравийный и обустроили подпорную стенку.

«Набережная нуждалась в реконструкции давно. Она строится по сути с нуля, работы идут по графику. Завершить их планируется в сентябре», – рассказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

На набережной будут установлены ограждения из нержавеющей стали. Тротуары, дорожки и площадки выложат брусчаткой черного, серого и белого цветов. Кроме того, появятся удобные односторонние и двусторонние скамейки, а так же стилизованные под дерево круглые урны. Все элементы объединит морская тематика. Модернизируют и фактически отсутствовавшую до реконструкции систему освещения.

«На территории набережной установят 17 современных фонарей торшерного типа. Берег озера будет обрамлять крупный щебень», – пояснил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Планируется, что набережную Семеновского озера соединят с открытым в этом году мемориальным комплексом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Здесь построят по современным европейским стандартам удобные велосипедные и пешеходные дорожки, детскую и спортивную площадки и многое другое.

АГМ

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  • И как на всех объектах этих автОров, будут забыты заботы о людях https://www.youtube.com/watch?v=1gaZVycWlY4
  • А чё так, пессимистично, Здешний? Мемориал "печная труба" возвели просто на отлично! Вы сами там были? Оффлайн, я имею ввиду - своими ногами туда ходили, смотрели? Претензии (по существу, а не ради вечного брюзжания) есть? Уверен и набережную сделают замечательную - опыт, сын ошибок трудных должен сказаться, да и коррупционных скандалов вокруг подобных объектов в Мурманске в последние годы куда меньше стало.
 
 
 
 
 
 
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