С начала года в Мурманской области вступили в брак более 2650 пар

14 Июля 2017 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 18 отделов ЗАГС администраций муниципальных образований.

В первом полугодии этого года в регионе зарегистрировано 3 964 записи актов гражданского состояния о рождении и 4 276 – о смерти. В Печенгском районе, Североморске, Александровске, Островном, Заозерске и Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.

Вступить в брак пожелала 2 651 пара, что на 47 пар больше, чем за аналогичный период 2016 года. За этот же период зарегистрировано 2 040 записей акта о расторжении брака, что на 52 записи актов о разводе меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Работники отделов ЗАГС также провели 30 ритуалов серебряных и золотых свадеб, прочитали 10 лекций, подготовили для публикации статьи и консультации в печатных изданиях, выступления на радио и телевидении.

Отделы ЗАГС и Министерство юстиции Мурманской области обработали 48 614 заявлений граждан и запросов учреждений и организаций о выдаче документов.

Министерство выдало 356 повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния. Проставлено 173 апостиля на документах, составленных отделами ЗАГС и уполномоченными лицами органов местного самоуправления сельских поселений, для представления на территории иностранных государств.