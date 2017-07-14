Спикер Мурманской облдумы выразил соболезнования в связи со смертью рыбаков

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой выразил соболезнования родным и близким погибших в море рыбаков.
«Соболезную родным и близким моряков, погибших на мурманском траулере», – написал спикер в своём микроблоге Twitter.
Напомним, вчера при попытке выяснить причину задымления четыре члена экипажа траулера «Капитан Сулима» отравились предположительно угарным газом. Судно прибыло в Торсхавн (Фарерские острова), где пройдут следственные действия. Решение о транспортировке тел будет принято по завершению необходимых следственных мероприятий.