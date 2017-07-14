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Главная » НОВОСТИ » Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 17:26

Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать


РОССИЯ/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%, пишут «Известия».

По итогам встречи с участниками российского форума «Интернет экономика» Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в России с использованием сети интернет». Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС. Ее основное предложение — введение налога на добавленную стоимость на все ввозимые в страну посылки.

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал, что фактически предложено воспользоваться опытом Евросоюза: в ЕС такой порядок решено ввести с 2020 года. Если компания не зарегистрируется, посылку вскроют на таможне для оценки ее стоимости, будет определен НДС, а к налогу добавится оплата услуг по вскрытию и оценке.

«Регистрация будет выгодна интернет-магазину, — объяснил Федоров. — Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зеленому коридору». Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по «красному коридору», и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить».

В России без уплаты пошлин можно заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до €1 тыс. и до 31 кг ежемесячно. Этот порог в ЕАЭС планируется поэтапно снижать — до €500 в 2018 году и до €200 в 2019. При этом российские торговцы обязаны платить НДС. Из-за неравных условий торговли многие отечественные интернет-магазины уже начали доставлять пользователям товар из-за границы.

Федоров отметил, что переход на новую схему принесет в бюджет России 100 млрд рублей ежегодно. По его словам, основной спор сейчас ведется между ФТС и ФНС — кто из этих ведомств будет собирать деньги.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что предлагаемая схема «не очень правильная» — с одного и того же товара НДС будет собираться дважды — в государстве, откуда он отправляется, и в России. Иванов считает, что можно пойти по другому пути — например, создать в России так называемый B2B2C-склад. Компания-продавец завезет туда свой товар, а государство соберет налог со всей продукции. Это позволит создать и новые рабочие места.

В 2013 году ФТС уже предлагал ввести 10% пошлину на все зарубежные интернет-покупки. Это помогло бы принести в федеральный бюджет до 28 млн евро ежегодно.

Фото: © Fotolia / Minerva Studio

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