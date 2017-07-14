Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего местного жителя

14 Июля 2017 года, 17:45

МУРМАНСК/ 14 июля - Отделом полиции №3 УМВД России по городу Мурманску разыскивается без вести пропавший Волосников Сергей Владимирович, 18.11.1998 года рождения, уроженец г. Мурманск, зарегистрированный по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Олега Кошевого, д. 22, кв. 13.

10 июля 2017 года он ушел из дома и до настоящего момента местонахождение Сергея Волосникова неизвестно.

Приметы: на вид 18 лет, рост 176 см, средней полноты, глаза серо-зеленые, нос заостренный, курносый, волосы прямые рыжего цвета, длиной ниже плеч. Был одет: ветровка светло-серого цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, кроссовки серого цвета, при себе имел рюкзак черного цвета.

По имеющейся информации Волосников С.В. мог уехать автобусом №24 в район поселка Дровяное, поселка Три Ручья, где мог направиться в сторону лесного массива.

Просьба всех, кто имеет информацию о местонахождении сообщить по телефону 8-(8152)-40-60-10 (дежурная часть ОП №3), 8-911-349-24-99 (уголовный розыск) или 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску)