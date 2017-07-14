БДК «Кондопога» отработал морскую десантную подготовку с морской пехотой Северного флота

14 Июля 2017 года, 18:14

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Экипаж большого десантного корабля «Кондопога» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор и дальнейшей высадкой на плав.

Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ней были задействованы 15 бронетранспортёров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты СФ, и два плавающих транспортёра ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники наплаву.

В ходе тренировки экипаж «Кондопоги» отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля.

«После погрузки техники десантный корабль отходил на заданную дистанцию от берега, опускал носовую аппарель, и водители БТР-80 выводили машины из твиндека в воду. При движении по воде к берегу морские пехотинцы отрабатывали навыки маневрирования в строю и наведения оружия по береговым целям без открытия огня», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Тренировки по морской десантной подготовке с экипажами бронетранспортёров продлятся в течение нескольких дней.

Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев, позволяющая отработать слаженность действий и тактику высадки морского десанта на необорудованное побережье.