16 июля – День металлурга. Официальное поздравление

16 Июля 2017 года, 11:10

Уважаемые работники металлургической отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!

В этом году исполняется 60 лет со дня учреждения праздника всех, кто причастен к сложному процессу производства металлов – от руды до готовой продукции. С полным правом этот день считают своим горняки и обогатители, литейщики и металлообработчики, представители многих профессий, связанных с металлургическим производством.

Металлургия является одной из базовых отраслей, составляющих фундамент отечественной экономики. В Мурманской области эта отрасль – также важнейшая опора хозяйственной жизни. В нашем богатом полезными ископаемыми крае создан полный цикл металлургического производства, включающий в себя добычу руды, обогащение и выплавку металла.

Профессия металлурга – одна из самых нелегких, в ней востребованы глубокие знания, целеустремленность и терпение. Заполярные металлурги – наша слава и гордость. Ваш самоотверженный труд вносит заметный вклад в повышение благосостояния Мурманской области и всей страны.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам успеха в вашей тяжелой, но такой необходимой работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин