Сегодня в Заполярье до +22º

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22º.
Как обещают синоптики, 15-16 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающихся через Кольский полуостров. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в западной и центральной части Мурманской области. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+22°.
Сейчас в Мурманске +12°; Ветер: св 2-3 м/с; Давление: 753 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.