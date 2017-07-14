Минобороны: весенний призыв граждан на военную службу завершен

15 Июля 2017 года, 11:25

РОССИЯ/ 15 июля/ БИ-ПОРТ - Весенний призыв в Вооруженные силы России завершен, для прохождения срочной службы были призваны около 142 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с указом президента России от 30 марта 2017 г. №135 на военную службу призвано и направлено в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Число «уклонистов» в этом году не превысило 0,2% от общего числа призывников, добавили в ведомстве. Также в Минобороны рассказали об особенности этого призыва.

«Одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения (ранее отсрочка предоставлялась в таких случаях до достижения возраста 20 лет)», — отмечается в пресс-релизе.

В Минобороны подчеркивают, что почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска в ходе весеннего призыва, имел высшее образование.