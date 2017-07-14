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Главная » НОВОСТИ » Правительство расширило перечень наркотических веществ
 
 
 
 
15 Июля 2017 года, 14:40

Правительство расширило перечень наркотических веществ


РОССИЯ/ 15 июля - Правительство расширило перечень наркотических и психотропных веществ. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина

Отмечается, что в некоторых регионах России отмечены появления психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением.

«В ряде иностранных государств (в т.ч. в Финляндии, Эстонии, Швеции, Белоруссии) в национальные перечни наркотических средств и психотропных веществ внесено 12 психоактивных веществ, которые не включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России», — говорится в документе.

В пояснительной записке к документу также сообщается, что в России зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения «мимоза хостилис», содержащего психоактивное вещество.

«Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ. Растение «мимоза хостилис» включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России», — говорится в документе.

Подчеркивается, что расширение подобного списка будет способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.

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