Три фронтовых танка «Шерман» доставили в Североморск

15 Июля 2017 года, 15:30

СЕВЕРОМОРСК/ 15 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в главную базу Северного флота город Североморск килекторное судно КИЛ-143 доставило три американских средних танка «Шерман» времён Второй мировой войны с затопленного с 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Два танка «Шерман» были подняты специалистами аварийно-спасательного отряда Северного флота в начале текущей недели, и еще один – в четверг, 13 июля.

Как заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, лично контролирующий ход подводно-технических работ на «Томасе Дональдсоне», «поднятые на поверхность танки находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время специалисты Северного флота приступят к реставрационно-восстановительным работам, опыт которых накоплен в ходе восстановления двух танков, поднятых со дна Баренцева моря в прошлые годы».

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к западной оконечности острова Кильдин 3 июля. Здесь, на глубине 50-60 метров, лежит американский сухогруз «Томас Дональдсон», перевозивший ценный для Советского Союза груз и затопленный за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны.

На историческом подводном объекте специалисты Северного флота работают уже более пяти лет. Экспонаты, поднятые с борта «Томаса Дональдсона» и восстановленные моряками Северного флота выставлены в различных музеях России. Дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и паровая лебёдка переданы Северным флотом в фонды Северного морского музея в город Архангельск. Один танк «Шерман» выставлен в музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге. Еще один «Шерман», который североморцам удалось восстановить до заводского состояния – он может перемещаться своим ходом – выставлен в экспозиции музея ВВС Северного флота. В этом же музее вскоре будет выставлен еще один уникальный экспонат с американского сухогруза – паровоз, который в настоящее время восстанавливают специалисты Северного флота.

В ближайшее время работы на «Томасе Дональдсоне» будут продолжены. Киллекторное судно в месте проведения подводно-технических работ сменит самоходный плавкран.