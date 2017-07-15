Три фронтовых танка «Шерман» доставили в Североморск

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День КНАУФ в Мурманске День КНАУФ в Мурманске
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Из Мурманска в Арктику отправилась парусная яхта «Alter Ego»
 
 
 
 

Курсы валют 15.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,5693
-0,3083
1 USD
Доллар США
59,8806
-0,3030
1 EUR
Евро
68,3597
-0,4542
10 NOK
Норвежских крон
72,6662
-0,1283
10 SEK
Шведских крон
71,6695
-0,2938
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

Известны имена погибших рыбаков
14 Июля 2017, 15:51
Известны имена погибших рыбаков
Невыплатой зарплаты в МГТУ заинтересовался следком
14 Июля 2017, 15:20
Невыплатой зарплаты в МГТУ заинтересовался следком
Чернышенко: Арктическая стратегия стала «пробуксовывать»
14 Июля 2017, 14:45
Чернышенко: Арктическая стратегия стала «пробуксовывать»
Гибель мурманских рыбаков проверяет прокуратура
14 Июля 2017, 14:17
Гибель мурманских рыбаков проверяет прокуратура
 
 
 
 

Самое читаемое

Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего местного жителя
14 Июля 2017, 17:45
Жительница города Мончегорска заплатила телефонным мошенникам 200 тысяч рублей
14 Июля 2017, 17:00
БДК «Кондопога» отработал морскую десантную подготовку с морской пехотой Северного флота
14 Июля 2017, 18:14
Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать
14 Июля 2017, 17:26
Сегодня в Заполярье до +22º
15 Июля 2017, 10:28
В Заполярном горела квартира
15 Июля 2017, 11:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Три фронтовых танка «Шерман» доставили в Североморск
 
 
 
 
15 Июля 2017 года, 15:30

Три фронтовых танка «Шерман» доставили в Североморск


СЕВЕРОМОРСК/ 15 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в главную базу Северного флота город Североморск килекторное судно КИЛ-143 доставило три американских средних танка «Шерман» времён Второй мировой войны с затопленного с 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Два танка «Шерман» были подняты специалистами аварийно-спасательного отряда Северного флота в начале текущей недели, и еще один – в четверг, 13 июля.

Как заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, лично контролирующий ход подводно-технических работ на «Томасе Дональдсоне», «поднятые на поверхность танки находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время специалисты Северного флота приступят к реставрационно-восстановительным работам, опыт которых накоплен в ходе восстановления двух танков, поднятых со дна Баренцева моря в прошлые годы».

6 2

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к западной оконечности острова Кильдин 3 июля. Здесь, на глубине 50-60 метров, лежит американский сухогруз «Томас Дональдсон», перевозивший ценный для Советского Союза груз  и затопленный за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны.

На историческом подводном объекте специалисты Северного флота работают уже более пяти лет. Экспонаты, поднятые с борта «Томаса Дональдсона» и восстановленные моряками Северного флота выставлены в различных музеях России. Дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и паровая лебёдка переданы Северным флотом в фонды Северного морского музея в город Архангельск. Один танк «Шерман» выставлен в музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге. Еще один «Шерман», который североморцам удалось восстановить до заводского состояния – он может перемещаться своим ходом – выставлен в экспозиции музея ВВС Северного флота. В этом же музее вскоре будет выставлен еще один уникальный экспонат с американского сухогруза – паровоз, который в настоящее время восстанавливают специалисты Северного флота.

В ближайшее время работы на «Томасе Дональдсоне» будут продолжены. Киллекторное судно в месте проведения подводно-технических работ сменит самоходный плавкран.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Госдуме предложили разграничить регулирование производства вина и прочего алкоголя
2.
Лучшие сотрудники отдела по конвоированию УФСИН получили ведомственные награды
3.
Правительство расширило перечень наркотических веществ
4.
В Заполярном горела квартира
5.
Сегодня в Заполярье до +22º
 
 
 
 
    array(3) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29148" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203382.html" ["comment"]=> string(50) "Эпичные фотографии, класс!.." ["date"]=> string(19) "2017-07-15 16:38:51" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.104" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68831517" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29153" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203382.html" ["comment"]=> string(79) "72 года под водой и своим ходом - фантастика !" ["date"]=> string(19) "2017-07-15 17:13:57" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(13) "tiaww@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "95.54.138.186" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68832113" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29154" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203382.html" ["comment"]=> string(114) "И "окраска" практически песочная - хоть щас в Сирию отправляй! ;)" ["date"]=> string(19) "2017-07-15 17:41:08" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.104" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68832516" } }
  • Эпичные фотографии, класс!..
  • 72 года под водой и своим ходом - фантастика !
  • И "окраска" практически песочная - хоть щас в Сирию отправляй! ;)
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта