Лучшие сотрудники отдела по конвоированию УФСИН получили ведомственные награды

15 Июля 2017 года, 16:09

МУРМАНСК/ 15 июля/ БИ-ПОРТ – В честь 18-летия образования Отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области в региональном ведомстве прошло праздничное награждение отличившихся сотрудников.

Во время торжественного построения на плацу подразделения от лица руководства обратился врио заместителя начальника УФСИН Андрей Юрченко, отметив специфику несения службы в данном подразделении. «Отличие службы в данном учреждении в том, что сотрудники выполняют задачи в отрыве от места дислокации своего подразделения. Это - огромная ответственность, и нередко большой риск, так как начальник караула является единственным должностным лицом, который обязан оперативно принять единственно правильное решение», - подчеркнул он.

Своих коллег за образцовую службу поблагодарил и начальник Отдела Владимир Галаев, выразив уверенность, что сотрудники подразделения и впредь будут чётко и своевременно выполнять все поставленные служебные задачи.

После поздравлений отличившимся в службе сотрудникам Отдела по конвоированию вручили ведомственные награды. Медали за отличие в службе различных степеней получили Николай Акентьев, Михаил Карабут, Александр Ничуговский, Михаил Гитарин, Михаил Ефимов, Алексей Носков и Дмитрий Слободчиков. Кроме того, девятерым сотрудникам подразделения были объявлены благодарности.