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Масштабный ремонт трассы «Кола»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье ожидается до +23 градусов
 
 
 
 
16 Июля 2017 года, 11:50

В Заполярье ожидается до +23 градусов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +18+23º.

15-17 июля 2017 года на востоке Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

Как сообщают синоптики, 16 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающихся через Кольский полуостров. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в западной и центральной части Мурманской области. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+22 градусов.

Сейчас в Мурманске +18 градусов.

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