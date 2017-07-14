В Заполярье ожидается до +23 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +18+23º.
15-17 июля 2017 года на востоке Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Как сообщают синоптики, 16 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающихся через Кольский полуостров. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в западной и центральной части Мурманской области. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+22 градусов.
Сейчас в Мурманске +18 градусов.