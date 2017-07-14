Владимир Путин поздравил работников ГМК с Днем металлурга

16 Июля 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что труд металлургов пользуется заслуженным уважением в обществе.

«Сегодня перед вами стоят серьезные, значимые задачи, главные из которых – привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест», — говорится в тексте поздравления.

Путин также указал на необходимость в полной мере задействовать мощный потенциал этой отрасли в реализации масштабных проектов, направленных на развитие российских регионов.