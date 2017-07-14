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Главная » НОВОСТИ » Экологический взвод Северного флота спрессовал на острове Котельный более 8 тысяч бочек
 
 
 
 
16 Июля 2017 года, 14:25

Экологический взвод Северного флота спрессовал на острове Котельный более 8 тысяч бочек


РОССИЯ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Экологический взвод Северного флота спрессовал на острове Котельный более 8 тысяч бочек, что превышает 54% от запланированного на текущий сезон количества подлежащей утилизации бочкотары советских времен. Об этом рассказали в пресс-службе флота. Приступив к работам на острове Котельный в июне, военнослужащие Северного флота уже собрали, спрессовали и подготовили к отправке на материк порядка 350 тонн металлолома. Всего за летний период 2017 года  с острова планируется вывезти более 600 тонн лома.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году и продолжается третий год подряд. Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома. Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.

В прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тысяч бочек, которые в советские времена использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов.Контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены судами обеспечения и теплоходами для последующей утилизации на материк.

Экологической очисткой острова Котельный архипелага Новосибирских островов занимаются 30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота.  В текущем году для повышения эффективности их работы на остров доставлены два новых гидравлических пресса, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора.

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