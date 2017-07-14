Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов загоревшегося дома

16 Июля 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли эвакуировать жильцов дома и локализовать возгорание в охраняемой квартире. Возгорание удалось вовремя локализовать.

Минувшей ночью в одной из охраняемых квартир на проспекте Ленина сработала сигнализация. Наряд вневедомственной охраны для выяснения причин срабатывания сигнализации. Сотрудники Росгвардии выяснили, что в доме отсутствует электроснабжение, а на техническом этаже чувствуется выраженный запах горелой электропроводки, такой же запах доносился из охраняемой квартиры.

Росгвардейцы немедленно вызвали на место аварийные и медицинские службы, а также связались с собственником охраняемой квартиры, которого не было дома.

Прибывшие на место возгорания дополнительные экипажи вневедомственной охраны оказали помощь аварийным службам в эвакуации жильцов дома.