Продавец мурманского магазина лишилась мобильного

16 Июля 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 16 июля/ БИ-ПОРТ – 25-летнюю жительницу областного центра лишил мобильного телефона опытный вор, который заглянул к ней на работу. Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.

Девушка рассказала, что работает в одном из магазинов Октябрьского округа города. Там и случилась кража. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую. Она смогла описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

Полицейские задержали опытного злоумышленника и доставили в отдел полиции. 43-летний мужчина признался в краже. Похищенное имущество он успел продать, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит наказание - 2 года лишения свободы.