Опрос: половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Путиным

РОССИЯ/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - Почти половина американцев не доверят своему президенту Дональду Трампу вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Такие результаты показал совместный опрос The Washington Post и ABC News.
В частности, 48% опрошенных «совсем не доверяют» президенту в ведении переговоров с Путиным, а 18% «доверяют немного».
При этом 32% полностью доверяют Трампу в этом вопросе.
Кроме того, опрос показал, что 60% американцев уверены во вмешательстве России в президентские выборы, а 31% считают, что Россия не пыталась вмешаться.