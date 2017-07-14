Скончалась французская писательница Анн Голон

16 Июля 2017 года, 18:10

ФРАНЦИЯ/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - Автор серии исторических романов об Анжелике, французская писательница Анн Голон скончалась в возрасте 95 лет, сообщает BFMTV.

Об этом сообщила дочь писательницы. По ее словам, Голон умерла 14 июля в Версале.

Серия романов об Анжелике, которую Голон написала вместе с мужем, состоит из 13 книг. Романы стали популярными сразу с момента выхода в 1950-х годах в Европе, а затем и в других странах, в том числе и в России. На основе книг в 1960-х годах и в 2013 году были сняты экранизации.

Последняя книга саги была опубликована в 2009 году. Голон, по словам дочери, продолжала работу до момента своей смерти, участвовала в мероприятиях и давала интервью.