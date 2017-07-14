Погода в регионе: тепло, возможны дожди

17 Июля 2017 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается переменная облачность, в центральной и западной частях – местами дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха +20...+25º.

По прогнозу паблика «Погода в Мурманске», сегодня в столице Заполярья ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный – юго-восточный, 3-4, в порывах до 9 м/с. Во второй половине дня возможен дождь, гроза. Воздух прогреется до +23°.

Самым тёплым этот день был в 1957 году (+30,5°), самым холодным – в 1926 (+2,0°).