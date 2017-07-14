День металлурга отметили в городах Мурманской области

17 Июля 2017 года, 09:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – День металлурга в Мурманской области традиционно отмечается с размахом. Торжественные мероприятия были организованы не только для работников «дочки» «Норникеля» - Кольской ГМК, но и для жителей и гостей городов присутствия компании, которая в это время также традиционно отмечает свой день рождения. Так, первым эстафету в субботу принял Мончегорск. Второй год подряд День компании отмечается мероприятием ПикNiк «Город – это мы!» – праздником, который «вырос» из благотворительной программы «Норникеля». Программа нацелена на активизацию местных сообществ и вовлечение местных жителей в организацию и подготовку к празднику. В таком контексте, когда каждый может внести свой вклад в общее настроение, и праздник ощущается совсем иначе.

«В этом году мы воздвигли грандиозную сцену на лестнице, где устроили смысловые активности. Для того, чтобы разукрасить мончегорскую погоду, мы привезли сюда фестиваль красок. Есть целый блок на воде: мастер-классы и эстафеты по САП-борду и гребле. Любой человек выберет для себя активность», - рассказала журналистам главный менеджер управления благотворительных программ «Норникеля» Юлия Зорина.

Одной из ключевых площадок стала сцена, которую построили прямо на набережной в городском парке, а из ступенек лестницы сделали сидения для зрителей – как в амфитеатре. Здесь в полдень состоялась игра «Что? Где? Когда?», а сразу после – публичная дискуссия «Мончегорский парк: из прошлого в будущее». В мероприятии приняли участие советник главного инженера Кольской ГМК Николай Спицын, заместитель директора ГЦК Любовь Никитина, а также неравнодушные жители города. Участники дискуссии вспомнили историю городского парка, а также обсудили направления развития этой общественной территории и проекты, которые здесь могут быть реализованы.

В центре парка развернулся Картонленд. Замки, поезда, автомобили и даже животные высотой в два человеческих роста – всё это выполнено из картона и подлежит немедленному использованию по назначению. Чем успешно и занимались дети: забирались на животных, осваивали автомобили и искали выход из картонного лабиринта в замке. Те, кто не мог сдерживать творческий порыв, принялись раскрашивать всё это невзрачное хозяйство, превращая безликие картонные конструкции в произведения искусства.

Любители активного отдыха могли сыграть в большой настольный футбол с живыми людьми вместо фигурок футболистов или попробовать себя в САП-бординге и управлении каноэ. Для ищущих умиротворения и гармонии с собой был организован мастер-класс по аэройоге.

В конце праздника жителей и гостей Мончегорска ждал концерт групп Чичерина и Танцы минус. В этот же день праздничные мероприятия проходили в Норильске, а 16 июня День Компании и День металлурга отметили в Заполярном.

Фоторепортаж с празднования Дня металлурга можно посмотреть здесь.