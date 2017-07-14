Прокуратура разрешила заключённым-инвалидам получать посылки

17 Июля 2017 года, 09:44

МУРМАНСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная прокуратура провела проверку нормативных актов, изданных УФСИН по Мурманской области, которые регламентируют исполнение уголовных наказаний.

В ходе проверки прокуроры установили, что в совместном приказе начальника УФСИН России по Мурманской области и начальника ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России были установлены ограничения на получение посылок (или передач) осужденными, имеющими заболевания, а также осужденными, являющимися инвалидами 1 и 2 групп.

Прокуратура опротестовала данный приказ. Не отвечающий закону нормативный правовой акт был изменен, установленные им ранее ограничения отменены.