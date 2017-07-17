В Минздраве предлагают запретить продавать алкоголь на выходных

17 Июля 2017 года, 10:19

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – В Министерстве здравоохранения обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения введение запрета на продажу алкоголя в выходные дни, пишут «Известия».

В пресс-службе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава заявили, что «Стратегия — это путь решения обозначенных в данном документе нерешенных проблем».

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — сказали в пресс-службе, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

«Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкоголя, в том числе полного запрета на продажу. Это следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.

Как правило, регионы не ограничивают продажи алкоголя на выходные дни. Обычно местные власти сокращают время продаж алкоголя, запрещают его в праздничные дни.

В Мурманской области с 1 июля 2013 года была запрещена розничная продажа алкоголя с 21:00 до 11:00. Ограничение не вводилось на местах общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. А с 1 июля 2015 года в регионе введен запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе и энергетических.

В феврале депутаты Мурманской областной Думы предложили разрешить закусочным продавать алкоголь с 8:00 до 23:00, а магазинам розничной торговли – с 9:00 до 23:00.