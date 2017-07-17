ЦБ склоняется к отзыву лицензии у банка «Югра»

17 Июля 2017 года, 10:35

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Банк «Югра» в ближайшие дни может утратить лицензию, рассказал «Известиям» источник, осведомленный о деятельности временной администрации, собеседник, близкий к Центробанку, и два представителя финансового рынка.

10 июля в отношении «Югры» был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Также ЦБ ввёл временную администрацию в банке. Согласно справке уполномоченного представителя ЦБ по «Югре» и распоряжению временной администрации от 12 июля, банку снизили оценку активов и предписали доформировать резервы.

В частности, временная администрация снизила стоимость принадлежащих банку объектов на 10,5 млрд рублей. Также она вычла из капитала 8,1 млрд вследствие переоценки ценных бумаг на балансе и предписала сформировать резервы на 6,1 млрд по вложениям в восемь кипрских эмитентов.

В справке уполномоченного от 30 июня указано, что «доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». В документе указано, что в банке найдена недооценка кредитного риска и применены меры воздействия, при этом оттока средств клиентов не установлено, а в ближайшее время возможен рост просроченной задолженности.

Перед введением моратория на удовлетворение требований кредиторов регулятор потребовал от «Югры» досоздать необходимые резервы на 13,4 млрд «фактически за 24 часа». Банк выполнить требование успел, рассказал источник, знакомый с ходом проверки, но от моратория это не спасло.

«Введение временной администрации для нас стало полной неожиданностью. Не исключено, что дело идет к отзыву у «Югры» лицензии. Впрочем, в настоящий момент об этом можно только гадать, потому что регулятор пока не определился с окончательной судьбой банка», — прокомментировал ситуацию экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

Он подчеркнул, что «банк не проводил незаконные операции, вся предоставленная отчетность полностью соответствовала международным и российским нормам».

По словам источника, знакомого с ходом проверки банка, наиболее вероятный вариант развития событий – отзыв лицензии, который может состояться уже сегодня, 17 июля. В этом случае Фонду страхования вкладов придется выплатить более 170 млрд рублей застрахованных средств клиентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе