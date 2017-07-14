Вклад 9% годовых? Это возможно!

ПАО «ОФК Банк» с 14.07.2017 изменил условия вклада «Миллионер»: теперь минимальная сумма, необходимая для открытия вклада составляет 1 млн руб.
«В последнее время на рынке банковских вкладов наметилась тенденция на уменьшение процентных ставок по вкладам. Если еще год назад возможно было открыть вклад на год под 10-11 процентов годовых, то сейчас таких ставок уже нет. Максимальную доходность среди наших вкладов можно получить только по премиальным вкладам, для открытия которых еще недавно требовалась сумма в несколько миллионов рублей. Сейчас мы поменяли условия - открыть вклад «Миллионер» можно при сумме равной 1 миллиону рублей, при этом процентную ставку мы оставили прежней – 9% годовых при размещении на срок свыше 367 дней», - прокомментировал изменений условий по вкладу Иван Владимирович Студенцов - Управляющий Филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске.
Вклад «Миллионер»
|
Первоначальный взнос
|
31-90 дней
|
91-180 дней
|
181-366 дней
|
367-732 дня
|
1 000 000 - 4 999 999,99 руб.
|
7,5%
|
8%
|
8,5%
|
9%
|
5 000 000 - 19 999 999,99 руб.
|
8%
|
8,5%
|
9%
|
9,5%
- Cрок хранения вклада: от 91 до 732 дней
- Принимается в рублях РФ
- Минимальная сумма первоначального взноса: 1 000 000 рублей
- Минимальная сумма дополнительного взноса: 100 000 рублей
- Дополнительные взносы: принимаются не позднее, чем за 30 дней до окончания срока хранения вклада
- Проценты выплачиваются: ежемесячно по выбору вкладчика - на текущий счет или счет карты, выпущенной Банком
- При досрочном востребовании вклада проценты за фактический срок нахождения вклада в Банке выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей на дату досрочного востребования вклада. Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада.
- Продление договора осуществляется по ставкам и на условиях, действующих на день продления по данному виду вклада
- Условия и процентные ставки по вкладу действительны на 14.07.2017.
Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске расположен по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д.26; тел. (8152) 554-554;
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