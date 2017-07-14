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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Вклад 9% годовых? Это возможно!
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 11:25

Вклад 9% годовых? Это возможно!


ПАО «ОФК Банк» с 14.07.2017 изменил условия вклада «Миллионер»: теперь минимальная сумма, необходимая для открытия вклада составляет 1 млн руб.

«В последнее время на рынке банковских вкладов наметилась тенденция на уменьшение процентных ставок по вкладам. Если еще год назад возможно было открыть вклад на год под 10-11 процентов годовых, то сейчас  таких ставок уже нет.  Максимальную доходность среди наших вкладов можно получить только по премиальным вкладам, для открытия которых еще недавно  требовалась сумма в несколько миллионов рублей.  Сейчас мы поменяли условия - открыть вклад «Миллионер»  можно при сумме равной 1 миллиону рублей, при этом процентную ставку мы оставили прежней – 9% годовых при размещении на срок свыше 367 дней», - прокомментировал изменений условий по вкладу Иван Владимирович Студенцов - Управляющий Филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске.  

Вклад «Миллионер»

Первоначальный взнос

31-90 дней

91-180 дней

181-366 дней

367-732 дня

1 000 000 - 4 999 999,99 руб.

7,5%

8%

8,5%

9%

5 000 000 - 19 999 999,99 руб.

8%

8,5%

9%

9,5%
  •  Cрок хранения вклада: от 91 до 732 дней
  • Принимается в рублях РФ
  • Минимальная сумма первоначального взноса: 1 000 000 рублей
  • Минимальная сумма дополнительного взноса: 100 000 рублей
  • Дополнительные взносы: принимаются не позднее, чем за 30 дней до окончания срока хранения вклада
  • Проценты выплачиваются: ежемесячно по выбору вкладчика - на текущий счет или счет карты, выпущенной Банком
  • При досрочном востребовании вклада проценты за фактический срок нахождения вклада в Банке выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей на дату досрочного востребования вклада. Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада.
  • Продление договора осуществляется по ставкам и на условиях, действующих на день продления по данному виду вклада
  • Условия и процентные ставки по вкладу действительны на 14.07.2017.

Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске расположен по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д.26; тел. (8152) 554-554;

Операционный офис «ОФК Банк» в Североморске расположен по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, д. 17; тел. (81537) 65-800

 

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