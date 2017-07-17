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Жизнь в Мурманске


Сари
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Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

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Виктория Чачина:

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Мурманский морской торговый порт выступил партнером фестиваля в Териберке
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 11:54

Мурманский морской торговый порт выступил партнером фестиваля в Териберке


ТЕРИБЕРКА/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – ПАО «ММТП» помог в организации одной из тематических площадок, посвященной познавательному экотуризму. Рядом с живописной бухтой Териберского побережья – губой Завалишина – была проложена экологическая тропа, которая знакомила участников и гостей фестиваля с уникальной северной экосистемой тундры. Все желающие могли прогуляться по тропе и прочитать на красочных планшетах, закрепленных на валунах, краткую информацию о встречающихся на Арктическом побережье растениях и лишайниках.

Эксперты отмечают, что Арктические экосистемы чрезвычайно чувствительны к влиянию человека. Поврежденный почвенный слой тундры восстанавливается не одно десятилетие. Практика прокладывания специальных экологических троп позволяет оградить от вытаптывания редкие виды флоры побережья Баренцева моря, сделать цивилизованным посещение туристами живописных уголков и достопримечательностей.

- Мурманский морской торговый порт хоть и является старейшим мурманским предприятием, стремится поддерживать интересные инициативы и прогрессивные подходы, - отмечает генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Исторически так сложилось, что портовые причалы ММТП и железную дорогу на берегу Кольского залива начали строить раньше, чем сам город. Сегодня порт шаг за шагом решает сложнейшую задачу по интеграции предприятия в современную городскую среду и старается минимизировать воздействие инфраструктуры порта на жилые кварталы. Участие в фестивале для портовиков – это возможность познакомиться с передовыми урбанистическими и природоохранными технологиями, а также самим принять активное участие в реализации экологического проекта.

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