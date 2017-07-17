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Главная » НОВОСТИ » Зенитчики тактической группы Северного флота выполнили стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С1» в Арктике
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 13:06

Зенитчики тактической группы Северного флота выполнили стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С1» в Арктике


РОССИЯ/ 17 июля - Зенитное подразделение тактической группы Северного флота, дислоцированное на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), провело тактическое учение по совершенствованию навыков применения вооружения в арктических условиях с выполнением боевых стрельб из новейших самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе учения боевые расчеты ЗРПК выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

В качестве мишеней применялись макеты вертолета и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК. Они были успешно поражены из скорострельных пушек.

По оценке командования, проведенное учение еще раз подтвердило высокую надежность боевой техники, подготовленной к эксплуатации в условиях Арктики. Была также отмечена высокая точность поражения мишеней.

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На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный стоят несколько ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам они способны поражать ракетным вооружением воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 км.

Эффективная дальность стрельбы пушечным вооружением — 4 км. При этом скорострельность 30-мм орудия составляет 5 тыс. выстрелов в минуту.

Для хранения и обслуживания ЗРПК «Панцирь-С1» на острове Котельный созданы все необходимые условия. Военная техника размещена в специальных теплых боксах, являющихся частью инфраструктуры административно-жилого комплекса «Северный клевер», и позволяющим ей быть в постоянной боеготовности по температурному режиму.

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