«ФосАгро-Череповец» войдёт в состав «Апатита»

17 Июля 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Держатели акций компаний «ФосАгро-Череповец» и «Апатит» на внеочередных собраниях, прошедших 14 июля, приняли решение о реорганизации обществ.

Акционерами принято решение о присоединении АО «ФосАгро-Череповец» к АО «Апатит», которое с 1 июня 2017 года сменило юридический адрес с Кировска на Череповец (Вологодская область). В Кировске, где ранее было зарегистрировано АО «Апатит» создан его Кировский филиал. Соответствующая информация размещена на официальном сайте группы компаний «ФосАгро».

Акционерами также утверждены договор о присоединении и ряд других документов. Планируется, что окончательно присоединение произойдёт до 1 ноября 2017 г. По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, «присоединение позволит достигнуть еще более высоких показателей эффективности наших предприятий путем устранения дублирующих функций в рамках одного юридического лица, а также укрепить конкурентные преимущества, которые дает нам вертикально-интегрированная модель ведения бизнеса по выпуску высокосортного апатитового концентрата и фосфорсодержащих минеральных удобрений».

Отмечается, что создание Кировского филиала АО «Апатит» позволит оптимизировать управленческие процессы и исключить дублирование ряда административных функций, повысить эффективность снабжения за счет централизации и укрупнения заявок на поставку товаров и услуг. Помимо этого, упростится организационная структура Группы «ФосАгро».

«После планируемого присоединения структура налоговых отчислений в региональные бюджеты Мурманской и Вологодской областей, где АО «Апатит» и АО «ФосАгро-Череповец» соответственно являются одними из крупнейших налогоплательщиков, не претерпит существенных изменений. Оптимизации производственного персонала, в связи с присоединением, на обеих площадках не планируется; все социальные обязательства будут выполняться, как и прежде», – говорится в сообщении пресс-службы ПАО «ФосАгро».