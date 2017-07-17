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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Соцстрах предлагает скидку на взносы
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 14:36

Соцстрах предлагает скидку на взносы


МУРМАНСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Региональное отделение Фонда социального страхования финансирует мероприятия по охране труда. Производственный процесс неизбежно сопряжен с рисками, именно поэтому забота о здоровье работников имеет первостепенное значение. В обязанности работодателя входит обеспечение безопасных условий труда, однако у предприятий для этого не всегда хватает собственных средств. Фонд социального страхования РФ оказывает всестороннюю поддержку страхователям в этом непростом вопросе, компенсируя расходы на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Предприятия и организации вправе сэкономить до 20% обязательных страховых взносов и направлять их на мероприятия по охране труда, для этого необходимо до 1 августа 2017 года обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда. Бланки документов, а также информация о поступивших заявлениях и ходе их рассмотрения расположена на сайте в соответствующем разделе.

Выделенные денежные средства можно направить на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, изготовленных в нашей стране, а также на закупку аптечек, проведение мероприятий по устранению вредных и опасных производственных факторов, обучение по охране труда, специальную оценку условий труда, организацию лечебно-профилактического питания работников, обязательные медицинские осмотры, санаторно-курортное лечение и многое другое.

Пакет документов можно подать в электронном виде через Единый портал госуслуг.

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