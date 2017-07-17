Соцстрах предлагает скидку на взносы

17 Июля 2017 года, 14:36

МУРМАНСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Региональное отделение Фонда социального страхования финансирует мероприятия по охране труда. Производственный процесс неизбежно сопряжен с рисками, именно поэтому забота о здоровье работников имеет первостепенное значение. В обязанности работодателя входит обеспечение безопасных условий труда, однако у предприятий для этого не всегда хватает собственных средств. Фонд социального страхования РФ оказывает всестороннюю поддержку страхователям в этом непростом вопросе, компенсируя расходы на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Предприятия и организации вправе сэкономить до 20% обязательных страховых взносов и направлять их на мероприятия по охране труда, для этого необходимо до 1 августа 2017 года обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда. Бланки документов, а также информация о поступивших заявлениях и ходе их рассмотрения расположена на сайте в соответствующем разделе.

Выделенные денежные средства можно направить на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, изготовленных в нашей стране, а также на закупку аптечек, проведение мероприятий по устранению вредных и опасных производственных факторов, обучение по охране труда, специальную оценку условий труда, организацию лечебно-профилактического питания работников, обязательные медицинские осмотры, санаторно-курортное лечение и многое другое.

Пакет документов можно подать в электронном виде через Единый портал госуслуг.