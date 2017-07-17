Росавиация рассказала о количестве задержанных авиарейсов в июне

17 Июля 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало данные о задержках регулярных и чартерных рейсов в июне 2017 года.

Лидером списка пунктуальности стали авиакомпании «Ювт Аэро» (0,31% рейсов выполнено с задержкой), «Победа» (1,28%) и «Россия» (1,57%). Следует отметить, что авиакомпания «Россия» регулярно попадает в ТОП-5 самых пунктуальных российских перевозчиков.

Замыкают список две авиакомпании, специализирующиеся на чартерных перевозках «Роял Флайт» и «Икар» (задержано 18,18 и 16,61% рейсов соответственно). Среди самых непунктуальных перевозчиков также авиакомпания Red Wings - в июне из 1042 рейсов эта авиакомпания задержала 169, что составило 16,22%.

Примечательно, что авиакомпания «ВИМ-авиа», в отношении которой Генпрокуратура возбудила административное дело в связи с массовыми задержками рейсов, по уровню пунктуальности находится выше, чем летающая в Мурманск Red Wings.