Оленегорск отметил День металлурга. Фотоотчёт

17 Июля 2017 года, 15:16

ОЛЕНЕГОРСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга.

Программа стартовала в начале июля со спартакиады, в которой приняли участие 117 спортсменов из Оленегорска, Мурманска, Ревды, Ловозера и Высокого. Соревнования проходили по восьми видам спорта.

12 июля во Дворце культуры «Горняк» прошел торжественный вечер, на котором чествовали лучших работников «Олкона». Награды получили более 70 человек. А 14 июля для работников был организован концерт с участием творческих коллективов Мурманской области. Также перед гостями выступил народный гармонист России из Санкт-Петербурга Игорь Шипков.

Самой насыщенной была программа празднования 15 июля. Праздник стартовал с легкоатлетического пробега, посвященного Дню металлурга. Первыми на финиш прибыли Евгения Тарасенко и Сергей Евстюничев. Весь день работала выставка горной техники, которая стала для горожан излюбленным местом фотосъемки.

Возле здания управления проходил конкурс на лучшую скульптуру из металла, в котором приняли участие умельцы из Оленегорска, Череповца, Апатитов. Работы мастеров так же пользовались большой популярностью у жителей города. Победу в конкурсе одержал Антон Карачев из Апатитов, представивший скульптуры двух «викингов». Второе место занял Сергей Чепель из Череповца, который соорудил железного человека, а третье – Сергей Скумин, Константин Лямов и Владимир Лысков из Оленегорска, создавшие из металла оленя.

Программа продолжилась концертом, который открыл флэшмоб и проезд байкеров, после чего на сцену для поздравления поднялись исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов и глава города Оленегорска Олег Самарский. Затем жителей радовали своими выступлениями самодеятельные коллективы Оленегорска, а вечером – приглашенные артисты: группа «Мамульки Бенд» (Ярославль), коллективы Must have (Москва) и LAS VEGAS COMBO (Санкт-Петербург).

В это же время работали интерактивные площадки. Дети приняли участие в игровой программе «Приключение Смурфиков в Городе горняков». Для молодежи впервые состоялся фестиваль красок «Холи», который был организован Оленегорским комплексным центром. В Парке горняков, где прошло это эмероприятие, собралось около 150 человек. Вырученные от продажи красок деньги были направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках Дня металлурга «Олкон» смонтировал на главной площади города новую Доску почета, а также высадил аллею кустарников спиреи.