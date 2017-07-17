МТС представляет «Забугорище»

17 Июля 2017 года, 15:38

РОССИЯ/ 17 июля – ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, представляет новый принцип тарификации за рубежом – стоимость звонков и мобильного интернета при выезде за границу не будет меняться, минуты и пакет интернета будут расходоваться «как дома». Оператор запускает новый тариф «Забугорище» и одноименную опцию, которую можно подключить на других пакетных тарифах с 18 июля 2017 года.

«Абоненты МТС первыми в России получат возможность использовать свой привычный пакет услуг в поездках за рубеж. Уверен, что этот простой, прозрачный и доступный принцип тарификации позволит нашим клиентам не задумываться перед тем, как выложить новую историю в Instagram, созвониться по видеосвязи с друзьями или посмотреть серию любимого сериала. Ежедневная плата за услуги сопоставима с ценой одной поездки на общественном транспорте в Европе, и теперь нашим абонентам не нужно будет подключаться к сети Wi-Fi в отеле или искать кафе с доступом в интернет», – отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Пакетный тариф «Smart Забугорище» включает в себя 7 ГБ мобильного интернета и 350 минут звонков в неделю. При выезде за рубеж интернет-трафик и минуты будут расходоваться из пакетов, как будто абонент не покидал страны. Неизрасходованные минуты и трафик будут переноситься на следующую неделю. В случае, если абонент полностью израсходовал свой пакет минут, услуги сверх этого пакета далее будут тарифицироваться по 25 рублей за минуту, что в разы ниже стандартных цен в роуминге.

Входящие звонки в роуминге будут бесплатными. Для того, чтобы избежать повышенных нагрузок на сети роуминговых операторов, МТС предусмотрела техническое ограничение в 100 минут в день, то есть абонент сможет разговаривать по телефону более полутора часов со звонящими ему друзьями, знакомыми и коллегами.

В 29 популярных странах ежедневная плата за роуминг на тарифе «Забугорище» составит 290 рублей, а в других странах* – 390 рублей. Эти деньги будут сниматься со счета абонента только в том случае, если клиент выходил в интернет или звонил в поездке.

Абоненты тарифов линейки Smart** и Ultra также могут перейти на новый принцип тарификации. Для этого они могут подключить опцию «Забугорище» в приложении «Мой МТС» или набрать на телефоне команду *111*771#.

«Забугорище» является альтернативой опциям «Ноль без границ» для бесплатных входящих и «БИТ за границей» для мобильного интернета. Использование «Забугорища» почти в два раза дешевле, чем подключение комбинации опций «Ноль без границ» и «БИТ за границей» (95+450 рублей в сутки), при этом абонент получит бо́льший объем услуг. Одновременное подключение «Забугорища» и «Ноль без границ» и «БИТ за границей» невозможно.

«Забугорище» будет стоить 290 рублей в день в следующих популярных странах: Армения, Чехия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Испания, Турция, Великобритания, Абхазия, Болгария, Франция, Швейцария, Черногория, Украина, Австралия, Египет, США, Канада, Израиль, Тайвань, Таиланд, ОАЭ, Индия, ЮАР.

В других странах плата за льготные условия в роуминге составит 390 рублей. За эти деньги абоненты получат бесплатные входящие вызовы с 1 по 10 минуту каждого разговора, 25 рублей за минуту исходящих звонков в Россию со второй по пятую минуту разговора, а в ряде стран – еще и безлимитный мобильный интернет. Более подробные условия – по ссылке.

С учетом того, что абоненты МТС, как правило, не отправляют SMS в поездках, предпочитая пользоваться мессенджерами, «Забугорище» не распространяет свое действие на традиционные текстовые сообщения, стоимость которых, как и прежде, будет тарифицироваться в зависимости от страны путешествия клиента МТС.



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* Исключение - территория Южной Осетии, Туркменистана, Андорры, Туниса, Сейшельских и Багамских островов, Ирана, Омана, Панамы, Танзании, Мадагаскара, Ямайки, Филиппин, Гуама, Кубы, Мальдив, Алжира, в спутниковых системах, на морских и воздушных судах.

** Крометарифов Smart Mini, Smart Light и Smart Nonstop

Фото: Twitter