На Северный флот прибыли служить более 3,7 тысяч военнослужащих по призыву

17 Июля 2017 года, 16:52

СЕВЕРОМОРСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – На Северный флот в ходе весенней призывной кампании 2017 года прибыли более 3,7 тысяч военнослужащих по призыву. Из этого числа более 2,5 тысяч молодых людей были призваны военными комиссариатами Мурманской, Архангельской областей, а также военкоматами Западного, Центрального, Южного военных округов. Ещё около 1,2 тысячи военнослужащих прибыли на СФ из учебных центров Министерства обороны.

«На Северном флоте в штатном порядке новобранцы прошли приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота в Североморске, а также в пунктах приёма пополнения в Архангельске и на архипелаге Новая Земля», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Выпускники учебных центров Министерства обороны были направлены для дальнейшего прохождения службы на СФ на Кольскую флотилию разнородных сил, в воинские части 45 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и в соединение ракетных кораблей. А молодые люди, призванные военкоматами, помимо воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО были распределены в соединения армейского корпуса и отдельную бригаду морской пехоты Северного флота.

Около 430 военнослужащих по призыву также были направлены в Северодвинск в учебный батальон объединённого учебного центра Военно-Морского флота России для обучения по военно-учётным специальностям.

В ходе весенней призывной кампании военнослужащие не направлялись в соединения подводных лодок и части постоянной готовности Северного флота.

При распределении молодых людей обязательно учитывались уровень образования, навыки управления транспортными средствами, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению техники, физическая подготовка и морально-психологические качества.