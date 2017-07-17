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Дома исторического наследия в Мурманске начнут ремонтировать уже в августе
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » МАКС-2017: Новинки, обширная лётная программа и визит президента
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 17:14

МАКС-2017: Новинки, обширная лётная программа и визит президента


МОСКВА/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» откроется завтра, 18 июля. Как сообщает пресс-служба Кремля, посетить МАКС планирует президент страны Владимир Путин.

«Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства, а также проведет рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения», - отмечается на сайте Кремля.

В этом году на авиасалоне будут представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств. Деловая программа обещает быть тоже насыщенной. На данный момент подтверждено проведение 41 делового мероприятия, в которых примут участие 80 компаний, включая 10 иностранных.

Программа полётов предусматривает выступление восьми пилотажных групп, в том числе впервые в Россию прибыла пилотажная группа из Объединённых Арабских Эмиратов Al Fursan. Всего запланирована лётная демонстрация 90 воздушных судов. 118 летательных аппаратов будут представлены на статической экспозиции. Отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция

Ожидается, что в демонстрационных полётах примет участие Airbus A350-900. Самолёт с заводским серийным номером MSN002 также будет выставлен на статической экспозиции в первые два дня работы выставки (18 и 19 июля).

Как прошёл прошлый праздник авиации – смотрите в фоторепортаже корреспондентов «Би-порта».

Фото: Р. Имполитов

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