МАКС-2017: Новинки, обширная лётная программа и визит президента

17 Июля 2017 года, 17:14

МОСКВА/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» откроется завтра, 18 июля. Как сообщает пресс-служба Кремля, посетить МАКС планирует президент страны Владимир Путин.

«Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства, а также проведет рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения», - отмечается на сайте Кремля.

В этом году на авиасалоне будут представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств. Деловая программа обещает быть тоже насыщенной. На данный момент подтверждено проведение 41 делового мероприятия, в которых примут участие 80 компаний, включая 10 иностранных.

Программа полётов предусматривает выступление восьми пилотажных групп, в том числе впервые в Россию прибыла пилотажная группа из Объединённых Арабских Эмиратов Al Fursan. Всего запланирована лётная демонстрация 90 воздушных судов. 118 летательных аппаратов будут представлены на статической экспозиции. Отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция

Ожидается, что в демонстрационных полётах примет участие Airbus A350-900. Самолёт с заводским серийным номером MSN002 также будет выставлен на статической экспозиции в первые два дня работы выставки (18 и 19 июля).

Как прошёл прошлый праздник авиации – смотрите в фоторепортаже корреспондентов «Би-порта».

Фото: Р. Имполитов