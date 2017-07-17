Андрей Сысоев проверил ход дорожных работ

17 Июля 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту дорожного покрытия перекрестка проспект Кирова - проспект Ленина - проспект Кольский.

Этот участок дороги – один из самых напряженных в городе. Ежедневно здесь проезжает огромное количество автомобилей. При ремонте используют щебеночно-мастичную смесь, которая отличается высокими показателями износостойкости в условиях повышенных нагрузок и прослужит максимально долго.

«В этом году из-за затянувшейся весны подрядчики приступили к дорожным работам позже, чем обычно, поэтому проверять сроки выполнения мы будем ежедневно», – отметил во время осмотра объекта Андрей Сысоев.

На сегодняшний день выполнены работы по ремонту 11 улиц Мурманска. Следующий по плану участок – улица Хлобыстова, от улицы Свердлова до проспекта Героев-североморцев.

АГМ