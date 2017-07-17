ВЦИОМ: россияне по-прежнему боятся роста цен и международных конфликтов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
«Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале «Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале
День КНАУФ в Мурманске День КНАУФ в Мурманске
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Как специалисты Северного флота поднимают танки времён Великой Отечественной со дна Баренцева моря?
 
 
 
 

Курсы валют 15.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,5693
-0,7728
1 USD
Доллар США
59,8806
-0,8591
1 EUR
Евро
68,3597
-0,8410
10 NOK
Норвежских крон
72,6662
-0,0864
10 SEK
Шведских крон
71,6695
-0,2705
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

Президент лишил права стипендии спортсменов, уличённых в допинге
17 Июля 2017, 16:35
Президент лишил права стипендии спортсменов, уличённых в допинге
Росавиация рассказала о количестве задержанных авиарейсов в июне
17 Июля 2017, 15:00
Росавиация рассказала о количестве задержанных авиарейсов в июне
ЦБ склоняется к отзыву лицензии у банка «Югра»
17 Июля 2017, 10:35
ЦБ склоняется к отзыву лицензии у банка «Югра»
В Минздраве предлагают запретить продавать алкоголь на выходных
17 Июля 2017, 10:19
В Минздраве предлагают запретить продавать алкоголь на выходных
 
 
 
 

Самое читаемое

В районе авторынка обнаружен боеприпас времён войны
16 Июля 2017, 19:23
Два человека пострадали в ДТП на трассе «Кола»
16 Июля 2017, 20:40
День металлурга отметили в городах Мурманской области
17 Июля 2017, 09:05
Прокуратура заинтересовалась задержкой зарплаты в МГТУ
17 Июля 2017, 10:00
Дарья Старикова готова к очередному курсу химиотерапии
17 Июля 2017, 11:03
Мурманский морской торговый порт выступил партнером фестиваля в Териберке
17 Июля 2017, 11:54
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » ВЦИОМ: россияне по-прежнему боятся роста цен и международных конфликтов
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 17:50

ВЦИОМ: россияне по-прежнему боятся роста цен и международных конфликтов


РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каких проблем в жизни россияне опасаются больше всего.

С начала года на «карте страхов» россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года.

Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 п. (в январе он был равен 17 п.). Показатель, демонстрирующий уровень опасений относительно военных конфликтов, поднялся до 19 п. в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 п.

На третью строчку вышли проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи – индекс по результатам июньского опроса составил 8 п. (рост с нулевой отметки в начале года). Беспокойство относительно внутренних беспорядков и конфликтов поднялось в апреле (до 6 п.), а в июне показатель снизился до 1 п. Аналогичный тренд наблюдается по преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 п.), а в июне – всего 3 п.

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п., по оценкам россиян, выросли: с -11 п. в январе до -3 п. в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18 п.

Семейные конфликты и проблемы традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге «страхов»: соответствующий показатель индекса июне составил -47 п., что ниже результатов двух прошлых годов.

Фото: plus.google.com

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
ФАС: внутрироссийский роуминг должен быть отменён за две недели
2.
Андрей Сысоев проверил ход дорожных работ
3.
МАКС-2017: Новинки, обширная лётная программа и визит президента
4.
На Северный флот прибыли служить более 3,7 тысяч военнослужащих по призыву
5.
Президент лишил права стипендии спортсменов, уличённых в допинге
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29186" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203431.html" ["comment"]=> string(486) "//Беспокойство относительно внутренних беспорядков и конфликтов поднялось в апреле (до 6 п.), а в июне показатель снизился до 1 п.// Навальный сливает "протест", вероятность майдана с последующим развалом страны уменьшается - россияне нынче хорошо чувствуют такие вещи." ["date"]=> string(19) "2017-07-17 19:27:39" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.152.128" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68870526" } }
  • //Беспокойство относительно внутренних беспорядков и конфликтов поднялось в апреле (до 6 п.), а в июне показатель снизился до 1 п.// Навальный сливает "протест", вероятность майдана с последующим развалом страны уменьшается - россияне нынче хорошо чувствуют такие вещи.
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта