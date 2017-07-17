ВЦИОМ: россияне по-прежнему боятся роста цен и международных конфликтов

17 Июля 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каких проблем в жизни россияне опасаются больше всего.

С начала года на «карте страхов» россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года.

Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 п. (в январе он был равен 17 п.). Показатель, демонстрирующий уровень опасений относительно военных конфликтов, поднялся до 19 п. в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 п.

На третью строчку вышли проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи – индекс по результатам июньского опроса составил 8 п. (рост с нулевой отметки в начале года). Беспокойство относительно внутренних беспорядков и конфликтов поднялось в апреле (до 6 п.), а в июне показатель снизился до 1 п. Аналогичный тренд наблюдается по преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 п.), а в июне – всего 3 п.

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п., по оценкам россиян, выросли: с -11 п. в январе до -3 п. в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18 п.

Семейные конфликты и проблемы традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге «страхов»: соответствующий показатель индекса июне составил -47 п., что ниже результатов двух прошлых годов.

Фото: plus.google.com