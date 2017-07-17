Финляндия строит бункеры на случай российской военной агрессии?

17 Июля 2017 года, 19:08

ХЕЛЬСИНКИ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Авторитетное американское издание The Wall Street Journal сообщает, что в столице Финляндии возводится система бункеров и тоннелей для защиты от возможной военной агрессии со стороны России.

«Протяженность подземной инфраструктуры составляет 200 км. В мирное время она находится в гражданском пользовании, а, в случае войны, она может быть переоборудована в убежища. Предполагается, что в этих коммуникаций можно разместить всех жителей столицы Финляндии – более 600 тысяч человек», – сообщает издание. По сведениям WSJ, подземная система уже была испытана прошедшей весной. Однако, она была усовершенствована перед предстоящими совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017». По словам финского военного эксперта Ярно Лимнела, «страну волнуют не столько сами учения, сколько то, что будет после них», передаёт радио Sputnik.