ФАС: внутрироссийский роуминг должен быть отменён за две недели

17 Июля 2017 года, 17:33

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Федеральная антимонопольная служба в пятницу выдала предупреждение операторам сотовой связи т. н. «большой четвёрки» («ВымпелКому», МТС, «Мегафону» и «Т2 Мобайл»), в котором потребовала изменить тарифы на услуги связи для абонентов, находящихся в поездках по России. То есть, фактически ФАС потребовала отменить внутрироссийский роуминг.

Специалисты ФАС проанализировали тарифы операторов и выделили четыре категории предложений, в результате чего сделали вывод, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

«После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы», – говорится в пресс-релизе ведомства.

ФАС отводит 14 дней на внесение изменений, при этом уведомить абонентов они обязаны не менее, чем за 10 дней.

Напомним, в конце июня «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») уведомил абонентов об увеличении цен на ряд архивных тарифов до 10-40% (в зависимости от региона и вида тарифа).