Мурманск: прогноз отключений на 18 июля

МУРМАНСК/ 17 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо; - газо; - тепло; - и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 июля.
С 8 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 31 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ПРИБРЕЖНАЯ 1, 6, 23, 25).
С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 24 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 458 ДОМОВ.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 14.00 ул. Зеленая, 34
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Печенгская, 26
ул. Халтурина, 4, 32, 16
ул. Бабикова, 8
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 пр. Героев-североморцев, 58
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.