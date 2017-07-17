Тёплая, но дождливая погода ожидается в Мурманской области

18 Июля 2017 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - Кольский полуостров 18 июля будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Карелии и Скандинавии. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха +18 +23 градусов.

На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья. Температура воды в реке Кола 17 июля равна 17 градусам.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +17 градусов, ветер юго-западный 2 м/с.