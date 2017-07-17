С 2018 года муниципалитеты самостоятельно будут устанавливать тарифы на проезд в общественном транспорте

18 Июля 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Порядок установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным маршрутам обсудили накануне на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Соответствующие полномочия органы местного самоуправления получат с 1 января 2018 года.

Идея позволить муниципалитетам устанавливать тарифы на проезд в общественном транспорте появилась неспроста. Сейчас они принимают решения об утверждении маршрутной сетки, ведут реестр перевозчиков в границах муниципального образования, определяют количество рейсов на маршруте и интервалы между ними. Регулирование цен на этом рынке – закономерное расширения полномочий местных властей.

В настоящее время транспортные предприятия сформировали и направили в региональный комитет по тарифному регулированию предложения об определении экономически обоснованных тарифов, комитет ведет работу по установлению данных тарифов в разрезе муниципальных образований. Обязательства по погашению разницы между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для населения будут финансироваться за счет средств местных бюджетов, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Для формирования местных бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов каждому органу местного самоуправления необходимо принять решение об установлении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам.