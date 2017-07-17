Более полусотни мурманчан пострадали от клещей с начала сезона

18 Июля 2017 года, 09:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - С начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей обратился 51 человек, из которых – четверо детей. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Жители Мурманской области чаще всего становятся жертвами клешей в Республика Карелия, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях.

С начала сезона клещевой активности у жителей области зарегистрированы и подтверждены лабораторно и клинически клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. По состоянию на 13 июля 2017 года исследовано 25 клещей, у пяти экземпляров выявлен антиген клещевого вирусного энцефалита.