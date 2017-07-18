Магический чай кельтских магов в «Огнях Мурманска»

18 Июля 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - В прошедшее воскресенье, 16 июля, на территории компании «Огни Мурманска» прошла программа «Север – далекий и близкий», фотоотчет о которой можно просмотреть по ссылке.

Это познавательная экскурсия, длительностью три часа об интересных национальных особенностях северных народов, в ходе которой родители и дети узнали название каждого растения, встречающегося на пути.

Первые двадцать минут были посвящены сейдовому комплексу «Сила Севера», открытому всего полгода назад на территории рядом с отелем «Огни Мурманска».

Директор Парка отдыха «Огни Мурманска» Олег Галкин рассказал: «Мы проводим наши познавательные программы каждое воскресенье в 14 часов. Следующая программа «Магия кельтов» состоится 23 июля. Кто такие кельты до сих пор точно неизвестно. Удивительно, что где-то много веков обитал народ, о котором в точности никто не знает до сих пор. Это кажется невероятным и является основой легенд о мистическом происхождении народа. В первом тысячелетии до новой эры кельты занимали территорию от Чехии (по современной карте) до Ирландии. Турин, Будапешт и Париж были основаны кельтами. Некоторые племена кельтов дошли до Малой Азии и заложили там город Анкару - теперешнюю столицу Турции. Изучение истории кельтов затруднено тем, что у них отсутствовала письменность. Это еще одна загадка кельтской цивилизации, ведь она имела достаточно высокий уровень развития. Почему кельты не признавали письменные источники? Вот обо всех этих тайнах и будет наша очередная программа».

Помимо рассказов в ходе программы пройдет мастер-класс, где участники программы получат и закрепят практические навыки по сбору, ферментированию и приготовлению Иван-чая.

В завершении программы участникам предложат магический чай кельтских магов. По всем канонам ритуал проходит в атмосфере добра и гармонии. Ведущая церемонии поможет ощутить истинное наслаждение от напитка и настоящее счастье.

Приехать в компанию «Огни Мурманска» можно на общественном транспорте маршрута 7Т.

Сбор группы 23 июля с 13:30 на рецепшн гостиницы «Огни Мурманска». Начало программы в 14.00.

Стоимость: 500 руб. - взрослый билет, 300 руб. - дети до 12 лет. Дети до 3 лет - БЕСПЛАТНО!

Вопросы по программе задавайте по номеру 8(911)306-05-49 (Ангелина).