На стройке Нахимовского училища в Мурманске обнаружен очередной боеприпас

18 Июля 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Накануне вечером на стройке филиала Нахимовского училища был обнаружен боеприпас времён войны.

«Сообщение поступило в дежурную часть полиции №3. На месте обнаружения выставлено оцепление, эвакуация не проводилась. В настоящее время ожидается прибытие специалистов Северного флота для изъятия снаряда и его утилизации», – сообщили «Би-порту» в городской полиции.

Это уже не первый случай обнаружения боеприпасов на месте строительства филиала Нахимовского училища. Так, в марте этого года при проведении работ была обнаружена учебная мина, а в мае - 130 мм артиллерийский снаряд времён войны.