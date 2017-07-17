Противолодочный самолёт Ил-38 обнаружил подводную лодку в Баренцевом море

18 Июля 2017 года, 10:33

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Лётчики Северного флота флота на самолёте Ил-38 выполнили учебно-боевые задачи по противолодочной борьбе в Баренцевом море. Экипаж отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску подводных лодок условного противника и наведению в район обнаружения противолодочных сил. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В ходе выполнения полётного задания лётчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств», - говорится в сообщении.

Экипаж Ил-38 также провёл проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания.