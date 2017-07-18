Почти 10 тысяч тонн рыбы вырастили в Мурманской области с начала года

18 Июля 2017 года, 11:54

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - По предварительным данным, объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2017 году увеличился на 36% по сравнению с 2016 годом – до 59,9 тысяч тонн. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северо-Западном федеральном округе выращено 18,2 тысяч тонн товарной продукции и 1,6 тысяч тонн рыбопосадочного материала. Наибольшие объемы приходятся на Мурманскую область – 9,9 тысяч тонн, Республику Карелия – 4,2 тысяч тонн и Ленинградскую область – 3,7 тысяч тонн.