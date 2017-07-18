Следствие отказалось возбуждать дело по факту травмирования повара детского сада

18 Июля 2017 года, 13:03

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области завершил проверку по факту несчастного случая с поваром одного из детских садов города Мурманска. Напомним, в апреле 2017 года женщина, работающая поваром детского сада города Мурманска, получила травму руки при эксплуатации электромясорубки.

«Причинами, вызвавшими несчастный случай, явилась попытка подачи продукта к вращающемуся шнеку электромясорубки пальцами руки без использования толкателя при снятой загрузочной чаше. Вышеуказанные действия являются нарушением правил по эксплуатации прибора и инструкции по охране труда при работе с электромясорубками», - сообщили в СУ СКР.

Проверка установила, что повар проигнорировала требования техники безопасности при эксплуатации оборудования. Органами следствия принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.