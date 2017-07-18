Ветропарк в Кольском районе должны запустить в 2021 году

18 Июля 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора встретился с представителями компании «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» (Нидерланды).

Компания реализует проект по созданию ветропарка вдоль дороги Мурманск – Туманный – Териберка. Его предполагаемая мощность – 200,26 МВт, объем выработки электроэнергии должен составить 720 млн кВтч в год. Инвестиции оцениваются в 330 млн евро.

Планы построить такой ветропарк звучат уже около 10 лет, а первые соглашения о намерениях появлялись ещё в 2009 году. Однако после этого наступило затишье.

Только в 2014 году была установлена ветроизмерительная мачта и начаты вычисления среднегодовой скорости ветра на территории размещения ветряков. Были определены предварительные границы и заключен трехлетний договор на аренду, проведены геологические и экологические исследования.

«Виндлайф» заключили эксклюзивное соглашение с Энел Грин Паур, которое является подразделением глобальной группы Энел, занимающейся «зеленой» энергетикой. Соглашение предусматривает всесторонний аудит и последующее заключение инвестиционного договора о вхождении Энел Грин Пауэр в акционерный капитал ООО «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1».

В феврале 2017 года компания «Виндлайф» направила заявку на технологическое присоединение объектов по производству электроэнергии к электрическим сетям в адрес филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.

На данный момент «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» выбирает поставщика ветрогенераторов. Компания ведет активные переговоры с крупнейшими игроками европейского и мирового рынков: Вестас, дженерал Электрик, Гамеза. Рассматривается вариант поставки ветряков от компании АО «ОТЭК» (дочерняя компания Росатома).

«В России 2017 год объявлен Годом экологии. Мы особое внимание уделяем внедрению лучших доступных природоохранных технологий. Мы понимаем важность развития зеленой энергетики на территории России и, в частности, Мурманской области. Большое внимание уделяется привлечению инвестиций. Инициатива по строительству ветропарка для нас не вдвойне, а втройне интересна и важна», – отметил Евгений Никора.

Запустить ветроэнергетический комплекс планируется в декабре 2021 года, хотя раньше речь шла о завершении в 2019 году.