Сапёры Северного флота обезвредили авиабомбу, найденную на территории стройки филиала Нахимовского училища в Мурманске

18 Июля 2017 года, 13:56

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - Специалисты взвода разминирования отдельного морского инженерного батальона Северного флота обезвредили боеприпас, обнаруженный строителями при проведении работ на территории филиала Нахимовского училища.

Взрывоопасным предметом оказалась авиационная бомба времён Великой Отечественной войны весом 50 килограмм, пролежавшая в земле три четверти века. Сапёры Северного флота обследовали боеприпас на месте обнаружения, оценили возможность его транспортировки, извлекли из грунта и вывезли из города Мурманска.

Уничтожение авиабомбы будет проведено на инженерном полигоне флота в Мурманской области методом подрыва.